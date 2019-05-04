فان دايك يوجه رسالة مرعبة إلى برشلونة
السبت 04/مايو/2019 - 09:15 م
محمد أيمن
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أكد الهولندي فيرجيل فان دايك لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي أن فريقه قادر على تحقيق الفوز والريمونتادا ضد برشلونة الإسباني في المباراة التي ستجمع الفريقان يوم الثلاثاء على ملعب أنفيلد لحساب مباريات إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.
وقال فان دايك في تصريحات صحفية لموقع فريقه الرسمي على شبكة الإنترنت أن لقاء الإياب ضد البلوجرانا سوف يكون صعب للغاية ولاعبوا الفريق سيفعلون أقصى ما بوسعهم من أجل تحقيق الريمونتادا والعبور إلى المباراة النهائية.
وأردف " جميع اللاعبين في حالة جيدة وتعاهدنا على تحقيق الفوز وسنقدم مباراة ملحمية خاصةً أننا لعبنا مباراة الذهاب بصورة جيدة لكن النتيجة لم تكن في صالحنا.
وأنهى " ثلاثة أهداف أمر ليس بصعب علينا فالفريق يتوفر على بعض اللاعبين في الناحية الهجومية مثل صلاح وماني وفيرمينو قادرين على صنع الفارق.
يذكر أن ليفربول قد خسر على ملعب الكامب نو ذهاباً بثلاثة أهداف مقابل لا شيء ويتوجب عليه الفوز بثلاثية نظيفة لمعادلة النتيجة ورباعية للعبور إلى الدور النهائي للموسم الثاني توالياً.
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