غدا.. الرئيس يفتتح عددا من المشروعات العملاقة بمحافظتي الإسماعيلية وبورسعيد

يفتتح رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، غدا الأحد، عددا من المشروعات العملاقة، التى ستربط سيناء بدلتا النيل، وعلى رأسها الأنفاق الأربعة بمحافظتي الإسماعيلية وبورسعيد، بالإضافة إلى عدد من الكباري العائمة؛ لتسهيل حركة العبور من وإلى سيناء.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، بأن المشروعات الجديدة بمنزلة تدشين عملية تنمية شاملة بشبه جزيرة سيناء، موضحا أن مشروعات الأنفاق، التى تم تنفيذها أسفل قناة السويس، تعد المنظومة الأضخم فى تاريخ مصر وعلى مستوى العالم، من حيث الأطوال والأقطار، وحجم الأعمال، والخطة الزمنية القياسية للتنفيذ، مشيرا إلى أن هذه المشروعات الكبرى نتيجة قرار استراتيجى، ودراسات علمية دقيقة، وتمت بسواعد وخبرة مصرية 100%.



