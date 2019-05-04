العراق تعلن يوم الاثنين اول ايام شهر رمضان

أعلن الخبير الفلكي في ديوان الوقف السني بالعراق اليوم السبت عن تعذر رؤية هلال شهر رمضان هذه الليلة.





وقال الخبير فؤاد القادري خلال كلمة له اليوم خلال احتفالية التي اقامها الوقف لرؤية هلال شهر رمضان، انه “لا يمكن رؤية الهلال في هذه الليلة”.





واضاف انه “من المتوقع ان يكون يوم الاثنين غرة شهر رمضان”.



