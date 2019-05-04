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العراق تعلن يوم الاثنين اول ايام شهر رمضان

السبت 04/مايو/2019 - 07:49 م
العراق تعلن يوم الاثنين اول ايام شهر رمضان
ارشيفية
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الفجر
 
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أعلن الخبير الفلكي في ديوان الوقف السني بالعراق اليوم السبت عن تعذر رؤية هلال شهر رمضان هذه الليلة.

وقال الخبير فؤاد القادري خلال كلمة له اليوم خلال احتفالية التي اقامها الوقف لرؤية هلال شهر رمضان، انه “لا يمكن رؤية الهلال في هذه الليلة”.

واضاف انه “من المتوقع ان يكون يوم الاثنين غرة شهر رمضان”.

من جهته قال المجمع الفقهي العراقي في بيان اليوم، انه “نظرا لعدم ثبوت الرؤية على الوجه الشرعي لهلال شهر رمضان في هذه الليلة، فإنّ يوم الأحد يكون متمما لشهر شعبان ، وإنّ يوم الأثنين الموافق 6/5/ 2019م هو غرة شهر رمضان المبارك”.
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المزيد عن: رمضان الهلال العراق الإثنين غرة رمضان
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