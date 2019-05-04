قبطي يقيم مائدة إفطار لألف صائم خلال شهر رمضان منذ 10 سنوات
السبت 04/مايو/2019 - 07:57 م
رقية جمال
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قال مجدي منير أسعد، قبطي يقيم مائدة إفطار لألف صائم خلال شهر رمضان منذ 10 سنوات بالمنوفية، إن والده هو من أقام مائدة إفطار الصائمين قبل وفاته، مشيرًا إلى أنها بدأت قاصرة على المعارف والجيران، والآن أصبحت لجميع أهالي المنوفية ويتم دعوة شخصيات كبيرة.
وأضاف "أسعد"، خلال حواره ببرنامج "اليوم" على فضائية "dmc"، اليوم السبت، أنه يقيم المائدة لمدة يوم واحد فقط، منوهًا إلى أن هذا اليوم قد يكلفه نحو 30 ألف جنيه، منوهًا إلى أن هذه عادة حرصوا عليها ولا يمكن أن تنقطع، معقبًا: "الناس بتقابلني تسألني اليوم دا هيبقى إمتي".
وأوضح، أنه يقيم مائدة إفطار الصائمين في بيت عائلته بمدينة سرس الليان.
وأضاف "أسعد"، خلال حواره ببرنامج "اليوم" على فضائية "dmc"، اليوم السبت، أنه يقيم المائدة لمدة يوم واحد فقط، منوهًا إلى أن هذا اليوم قد يكلفه نحو 30 ألف جنيه، منوهًا إلى أن هذه عادة حرصوا عليها ولا يمكن أن تنقطع، معقبًا: "الناس بتقابلني تسألني اليوم دا هيبقى إمتي".
وأوضح، أنه يقيم مائدة إفطار الصائمين في بيت عائلته بمدينة سرس الليان.
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