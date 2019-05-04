سما المصري تكشف حقيقة تقديمها لبرنامج أدعية في رمضان
السبت 04/مايو/2019 - 06:25 م
الفجر الفني
Advertisements
Advertisements
شاركت الفنانة سما المصري، مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تكشف فيه حقيقة تقديمها برنامج أدعية إسلامية خلال شهر رمضان الكريم .
وأكدت سما أنها لن تظهر بالأدعية الدينية، واصفة إعلانها عن ذلك الأمر بأنه ” كدبة أبريل “ ، حيثُ استعرضت جسدها بالفيديو مخاطبة جمهورها بالقول: ” بذمتكم ده شكل واحدة تعمل أدعية رمضان برده، ده كلام أنا قلته في 7 أبريل لكن دي كانت كدبة أبريل “ .
وعن أعمال رمضان، قالت: ” كنت أتمنى أن أرى نيللي كريم، ويسرا في رمضان هذا العام، أنا بحب نيللي كريم رغم أن أعمالها نكدية “ .
يذكر أن سما المصري دائمًا ما تثير الجدل سواء بتصريحاتها أو ظهورها على مواقع التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر، كذلك تصريحاتها تجاه الشخصيات العامة.
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما سما المصري دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات اخبار سما المصري أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD drama 2018
- صفعة نيللي كريم لأحمد فهمي "حقيقة أم تمثيل؟" (فيديو)
- سما المصري تثير الجدل على مواقع التواصل بعد تشبيه نفسها بـ"الحمار" (صورة)
- نيللي كريم: "عظيم إنك تتمشى في روما" (صورة)
- شاهد.. كيف ستظهر نيللي كريم في مسلسل رمضان 2018 (صورة)
- بعد سما المصري.. نيللي كريم تتحول إلى نفرتيتي (صورة)
- إجابات سما المصري تثير الجدل.. هل اعترفت بوجود فيديوهات إباحية لها؟
- سما المصري تفاجئ جمهورها بتسجيل أدعية دينية لطرحها في رمضان (فيديو)
- حقيقة تعهد سما المصري بالتعري حال فوز الأهلي على صن داونز