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سما المصري تكشف حقيقة تقديمها لبرنامج أدعية في رمضان

السبت 04/مايو/2019 - 06:25 م
سما المصري تكشف حقيقة تقديمها لبرنامج أدعية في رمضان
سما المصري
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الفجر الفني
 
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شاركت الفنانة سما المصري، مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تكشف فيه حقيقة تقديمها برنامج أدعية إسلامية خلال شهر رمضان الكريم .


وأكدت سما أنها لن تظهر بالأدعية الدينية، واصفة إعلانها عن ذلك الأمر بأنه ” كدبة أبريل “ ، حيثُ استعرضت جسدها بالفيديو مخاطبة جمهورها بالقول: ” بذمتكم ده شكل واحدة تعمل أدعية رمضان برده، ده كلام أنا قلته في 7 أبريل لكن دي كانت كدبة أبريل “ .


وعن أعمال رمضان، قالت: ” كنت أتمنى أن أرى نيللي كريم، ويسرا في رمضان هذا العام، أنا بحب نيللي كريم رغم أن أعمالها نكدية “ .


يذكر أن سما المصري دائمًا ما تثير الجدل سواء بتصريحاتها أو ظهورها على مواقع التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر، كذلك تصريحاتها تجاه الشخصيات العامة.

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