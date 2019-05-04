سما المصري تكشف حقيقة تقديمها لبرنامج أدعية في رمضان

شاركت الفنانة سما المصري، مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تكشف فيه حقيقة تقديمها برنامج أدعية إسلامية خلال شهر رمضان الكريم .









وأكدت سما أنها لن تظهر بالأدعية الدينية، واصفة إعلانها عن ذلك الأمر بأنه ” كدبة أبريل “ ، حيثُ استعرضت جسدها بالفيديو مخاطبة جمهورها بالقول: ” بذمتكم ده شكل واحدة تعمل أدعية رمضان برده، ده كلام أنا قلته في 7 أبريل لكن دي كانت كدبة أبريل “ .









وعن أعمال رمضان، قالت: ” كنت أتمنى أن أرى نيللي كريم، ويسرا في رمضان هذا العام، أنا بحب نيللي كريم رغم أن أعمالها نكدية “ .









يذكر أن سما المصري دائمًا ما تثير الجدل سواء بتصريحاتها أو ظهورها على مواقع التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر، كذلك تصريحاتها تجاه الشخصيات العامة.



