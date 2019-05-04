روجي لومار : "النجم الساحلي سيظهر غدا بوجه مغاير للذي ظهر به في الذهاب"

عبر مدرب فريق النجم الرياضي الساحلي روجيه لومير عن الامل في الا يضطر لاعبوه الى خوض الركلات الترجيحية لحسم اللقاء الذي سيجمع النجم الساحلي بنادي الزمالك المصري مساء الاحد بسوسة ضمن إياب الدور نصف النهائي لكاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم.

وأضاف لومار خلال ندوة صحفية عقدها ظهر اليوم السبت بالملعب الأولمبي بسوسة ان لاعبيه سيظهرون بشكل مختلف في مباراة الغد أمام نادي الزمالك على أرضية الملعب الأولمبي بسوسة مشيرا الى ان النجم سيلعب باريحية لوجود عنصر الجمهور الذي سيمنح فريق النجم الرياضي الساحلي قوة كبيرة ويزيد من عزيمة اللاعبين على تحقيق الانتصار.

واشار الى ان فريق النجم رغم خسارته بنتيجة هدف لصفر في مقابلة الذهاب بملعب برج العرب بالإسكندرية سيسعى في مقابلة الإياب الى الضغط على لاعبي الفريق المنافس ليتمكن من التسجيل مبكرا.

وقال لومار ان الاسبقية التي حصل عليها فريق الزمالك المصري في لقاء الذهاب لا يعني انه ضمن التاهل للدور النهائي مؤكدا ان لاعبي الفريق المصري سيواجهون فريقا مختلفا تمامًا عن الذي لعبوا أمامه في مصر.

وافاد لاعب النجم الرياضي الساحلي زياد بوغطاس من جهته ان زملاءه على اطلاع بقدرات الفريق المنافس ومعنوياتهم مرتفعة مشددا على اهمية العقلية الانتصارية المترسخة لدى لاعبي النجم من اجل كسب الترشح للدور النهائي وداعيا جماهير فريق جوهرة الساحل الى الحضور غدا باعداد غفيرة لتقديم المساندة للفريق.