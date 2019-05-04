خبير أعشاب يُحذر من العصائر البودرة سريعة التحضير: "سم في هيئة مشروب"
السبت 04/مايو/2019 - 06:21 م
رقية جمال
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حذر سيد قطب، خبير الأعشاب، من أضرار وخطورة العصائر البودرة سريعة التحضير مثل التمر هندي والسوبيا والمانجة والبرتقال وغيرها.
وأوضح "قطب"، خلال حواره ببرنامج "السفيرة عزيزة" على فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن هذه العصائر عبارة عن سكر وملح ليمون ومكسبات طعم ولون، مشيرًا إلى أن هذه الألوان الصناعية تتركز في الكبد وتسبب العديد من الأمراض.
وتابع خبير النباتات الطبية والعطرية، أن هذه العصائر عبارة عن سم في هيئة مشروب، مناشدًا المواطنين باستبدال هذه العصائر البودر بالعصائر الطبيعية.
وأوضح "قطب"، خلال حواره ببرنامج "السفيرة عزيزة" على فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن هذه العصائر عبارة عن سكر وملح ليمون ومكسبات طعم ولون، مشيرًا إلى أن هذه الألوان الصناعية تتركز في الكبد وتسبب العديد من الأمراض.
وتابع خبير النباتات الطبية والعطرية، أن هذه العصائر عبارة عن سم في هيئة مشروب، مناشدًا المواطنين باستبدال هذه العصائر البودر بالعصائر الطبيعية.
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