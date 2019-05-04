ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

محكمة إيرانية تقضى بسجن شقيق الرئيس الإيرانى بتهم فساد مالى

السبت 04/مايو/2019 - 04:38 م
محكمة إيرانية تقضى بسجن شقيق الرئيس الإيرانى بتهم فساد مالى
حسن روحانى
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements
أصدرت محكمة إيرانية، اليوم السبت، حكما ابتدائيا بالسجن على حسين فريدون شقيق الرئيس الإيراني حسن روحاني؛ لاتهامه بمخالفات مالية.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن رئيس المجمع القضائي للدولة في طهران قاضي حسين، قوله إن المحكمة برأت حسين فريدون من بعض التهم المنسوبة إليه، فيما أصدرت الحكم ضده بالسجن، فيما يتعلق بتهم أخرى.

وأشار قاضي حسين إلى أن تفاصيل الحكم سيتم الإعلان عنها عندما يصبح الحكم نهائيا. 

واعتُقل فريدون الذي يشغل منصب المستشار الخاص لروحاني، في يوليو 2017، قبل أن يُفرج عنه بكفالة مالية وخضع للتحقيق منذ تلك الفترة، بحسب وسائل الإعلام المحلية.

وكانت تقارير قد ذكرت أن حسين فريدون متهم باختلاس 15 مليون دولار والتورط في أحد ملفات الفساد الاقتصادي الكبرى وتلقي رشاوى عديدة.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
بورنموث
0
x
13:30
0
توتنهام هوتسبير
وست هام يونايتد
-
x
16:00
-
ساوثهامتون
كارديف سيتي
-
x
18:30
-
كريستال بالاس
نيوكاسل يونايتد
-
x
20:45
-
ليفربول
الدوري الإسباني
إسبانيول
-
x
16:15
-
أتلتيكو مدريد
ديبورتيفو ألافيس
-
x
18:30
-
ريال سوسييداد
سيلتا فيغو
-
x
20:45
-
برشلونة
الدوري الإيطالي
كييفو فيرونا
-
x
18:00
-
سبال
أودينيزي
-
x
20:30
-
انتر ميلان
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
-
x
15:30
-
هانوفر 96
فولفسبورج
-
x
15:30
-
نورنبيرغ
بوروسيا مونشنغلادباخ
-
x
15:30
-
هوفنهايم
فيردر بريمن
-
x
18:30
-
بوروسيا دورتموند
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
17:00
-
نيس
بوردو
-
x
20:00
-
أنجيه
ستاد ريمس
-
x
20:00
-
نيم أولمبيك
دوري أبطال أفريقيا
مازيمبي - جمهورية الكونجو
0
x
15:00
0
الترجي الرياضي - تونس
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
0
x
15:00
0
الوداد الرياضي - المغرب