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'الصحفيين العرب': نعمل على إنشاء صندوق لتمويل الزملاء بدول المناطق الساخنة

السبت 04/مايو/2019 - 04:24 م
'الصحفيين العرب': نعمل على إنشاء صندوق لتمويل الزملاء بدول المناطق الساخنة
جانب من المؤتمر
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ميسون أبو الحسن
 
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قال عبدالوهاب الزغيلات رئيس لجنة الحريات باتحاد الصحفيين العرب، إن الاتحاد يعمل على إنشاء صندوق لتمويل الصحفيين في دول المناطق الساخنة، وقام بمناقشة ذلك خلال آخر حلقة نقاش له.


وأضاف خلال مؤتمر صحفي للاتحاد اليوم، لإطلاق تقريره عن الحريات في الوطن العربي خلال عامي 2018 و2019، أن الاتحاد يعمل على إعداد تقرير بأسماء هؤلاء الصحفيين الذين يعملون في دول المناطق الساخنة مث، سوريا والعراق وفلسطين وليبيا، ويشمل هذا التقرير عددهم وأماكنهم؛ وذلك للعمل على الانتهاء من الشتات الذي يشهده وضع الصحافة في الوطن العربي، متابعًا: "كنا نقول الشتات الفلسطيني، أصبحت الأمة كلها شتات".


وكان أطلق اتحاد الصحفيين العرب، برئاسة مؤيد اللامي نقيب الصحفيين العراقيين، اليوم، تقريره عن وضع الحريات في الوطن العربي عن العامين الماضيين 2018 و2019.


جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للاتحاد اليوم، بحضور عبدالوهاب الزغيلات رئيس لجنة الحريات بالاتحاد، وخالد ميري الأمين العام للاتحاد، وحاتم زكريا عضو الاتحاد وسكرتير عام نقابة الصحفيين السابق.


وجاء التقرير بعنوان "الحرية.. قتل خطف اعتقال"، وشمل 4 محاور رئيسية، وهم: "تقارير التنظيمات النقابية الصحفية عن حالة الحريات في العالم العربي، رؤية المنظمات الدولية لأوضاع الحريات الصحفية في العالم العربي، رؤى وتصورات القيادات النقابية لأوضاع الحريات في العالم العربي، الإعلام الإلكتروني وواقع الحريات في العالم العربي التحديات وآفاق المستقبل".


وشمل المحور الأول حالة الحريات في 15 دولة عربية خلال العامين الماضيين، وتجاهل الاتحاد عدد من الدول مثل الجزائر؛ وذلك نظرًا للوضع النقابي المضطرب بتلك الدول، وبعضها لا يحوي نقابات مهنية من الأساس، وبعضها غير أعضاء.


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المزيد عن: مؤيد اللامي عبدالوهاب الزغيلات الفجر اتحاد الصحفيين العرب
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