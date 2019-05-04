سفارة المملكة في نيودلهي تحذر السعوديين من إعصار "فاني"
السبت 04/مايو/2019 - 04:13 م
الفجر السعودي
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دعت سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة الهندية نيودلهي، المواطنين الموجودين في المناطق الواقعة شرق الهند إلى أخذ الحيطة والحذر، واتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات الهندية في تلك المناطق، وذلك بسبب ما صدر من إدارة الأرصاد الهندية بشأن الإعصار "فاني" الذي ضرب شرق الهند أمس (الجمعة).
كما دعت السفارة المواطنين إلى التواصل معها في حال الطوارئ على هاتف السفارة (24102000-9111+)، وهاتف شؤون السعوديين (919899221188+).
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