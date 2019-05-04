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"البنا" التعليم الإعدادي بأبشواي تنتهي من تسكين المعلمين بجميع اللجان ولاشكوى من الامتحانات في اليوم الأول

السبت 04/مايو/2019 - 03:57 م
البنا التعليم الإعدادي بأبشواي تنتهي من تسكين المعلمين بجميع اللجان ولاشكوى من الامتحانات في اليوم الأول
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ريهام على
 
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قال الاستاذ طه البنا، مدير عام إدارة التعليمية بمحافظة الفيوم، أن اليوم السبت، أدى طلاب الصفين الاول والثاني الاعدادي بمدارس ادارة ابشواي التعليمية وعددهم 40 مدرسة الامتحان في مادة اللغة العربية دون أى شكاوى من الطلاب او أولياء الأمور.

وأكد " البنا " مديرعام الادارة، أنه تابع عملية سير وانتظام العمل بجميع اللجان، كما طلب تقريرا وافيا عن تأمين حجرة الكنترول بجميع اللجان وأهاب بالموجهين المقيمين الذين لم يسلموا التقرير اليوم سرعة تسليمه غدا.

وكان الأستاذ خالد فؤاد مدير التعليم الاعدادي ورؤساء القسم الاستاذ عبدالحميد الهاين والاستاذ احمد غيضان قد أنهوا عملية تسكين المعلمين ممن لديهم موانع بمدارسهم الى اقرب مدارس لهم حسب ظروف وامكانيات كل مدرسة.

كما قامت المرحلة بمتابعة المدارس، اليوم السبت، بناء على توجيهات مدير عام الإدارة للاطمئنان على جاهزية اللجان ووضوح الورقة الامتحانية ومطابقتها للمواصفات.

وأشار الاستاذ احمد غيضان، أن مديري المدارس الاعدادية قد تعاونوا مع القسم وقاموا بتجهيز جميع اللجان على أكمل وجه ليمر اليوم الاول بسلام دون حدوث اي شكوى من الطلاب او هيئات التدريس.
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