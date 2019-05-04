عاجل.. اللجنة العامة بالبرلمان توافق على قرار إعلان حالة الطوارئ

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وافقت اللجنة العامة بمجلس النواب، خلال إجتماعها اليوم السبت، على قرار رئيس الجمهورية رقم 208 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ.



واستعرضت اللجنة العامة، خلال الاجتماع، ما تضمنه قرار رئيس الجمهورية من أحكام، وما تضمنه بيان رئيس مجلس الوزراء أمام المجلس من أسباب دعت إلى إصداره، وكذلك الأحداث الإرهابية الدنيئة التي طالت الكثير من المدنيين الأبرياء فسالت دماؤهم وسقطوا شهداء مثل إخوانهم من رجال القوات المسلحة والشرطة.



وأكدت اللجنة العامة، في بيان لها، أن إعلان حالة الطوارئ هو إجراء ضروري لحفظ أمن الوطن واستقراره ولمواجهة الأعمال الإرهابية الدنيئة التى تعرقل مسار التنمية، شأننا فى ذلك شأن ديمقراطيات راسخة تتخذ منه وقاءً ودرعًا لأمنها وسلامتها.



وثمنت اللجنة العامة لمجلس النواب، ما ورد في بيان رئيس مجلس الوزراء بالتزام الحكومة بألا يجرى استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي.







وشمل القرار فى مادته الثانية:



أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.







كما جاء فى المادة الثالثة من القرار:



أن يفوض رئيس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.



وتتضمن

المادة الرابعة من القرار:



أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادر من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.





وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر قرارا جمهوريًا رقم 208 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح الخميس الموافق 25 أبريل.



