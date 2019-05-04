كل ما تود معرفته عن مدينة الإسماعيلية الجديدة

الإسماعيلية الجديدة، هي واحدة من أهم مدن الجيل الثالث حيث أنها تعتبر أفضل امتداد لمدينة الإسماعيلية الحالية بسبب موقعها المميز وقربها من محور قناة السويس، ويمثل مشروع الإسماعيلية الجديدة أول الوسائل لتعمير سيناء وتحقيق أهداف الأمن القومي، وتوطين أكبر عدد من المواطنين في شرق قناة السويس على أرض سيناء.





ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، غدًا الأحد، مدينة الإسماعيلية الجديدة، ضمن المشروعات القومية التى يفتتحها الرئيس بالإسماعيلية، وهى 12 مشروعًا تنمويًا، بينها أنفاق قناة السويس، ومدينة الإسماعيلية الجديدة، ومحطة مياه الشرب الكبرى بالإسماعيلية الجديدة، وكورنيش بحيرة الصيادين الجديد، والممشى السياحي على البحيرة وسوق الأسماك المتطور الجديد، ومشروع المحاور المرورية، وكوبري سرابيوم العائم بالإسماعيلية، وكوبري الشهيد أحمد عمر شبراوى بمنطقة الشط بالسويس.





ما هى مدينة الإسماعيلية الجديدة؟

مدينة الإسماعيلية الجديدة، هي مدينة من مدن الجيل الثالث تقع في الكيلو 72 ترقيم القناة، جنوب الطريق الأوسط وحتى جبل مريم حيث تبعد المدينة الجديدة نحو 500 متر من شاطئ القناة الجديدة، وتحديدًا من معدية نمرة 6 بطول 1.5 كيلومتر في اتجاه الشمال إلى بورسعيد، و9.5 كيلومتر في اتجاه الجنوب إلى السويس وبعمق واحد كيلومتر تقريبًا داخل شبه جزيرة سيناء.





وتعتبر الإسماعيلية الجديدة، الامتداد الأفضل لمدينة الإسماعيلية الحالية، من حيث الموقع والقرب من محور تنمية قناة السويس كما أنها تحقق أحد أهداف الأمن القومي بتعمير سيناء و قد تم من إنشاء 3 مواقع لوجيستية وحديقة عامة عل مساحه 540 متر، وتستهدف خلق مجتمعات تتمتع بحياة أفضل، وتستوعب مدينة الإسماعيلية الجديدة 314 ألف نسمة.





أين تقع؟

تقع مدينة إسماعيلية الجديدة في منطقة شرق قناة السويس الجديدة على الكيلو 72 من القناة، فهي تقع بدايةً من جنوب الطريق الأوسط وصولاً إلى جبل مريم.





وتقع مدينة الإسماعيلية الجديدة على الشاطئ الشرقى لقناة السويس فى المنطقة المواجهة لمدينة الإسماعيلية بالكيلو 72 جنوب الطريق الأوسط وحتى جبل مريم.





كما تبعد مدينة الإسماعيلية الجديدة نحو 500 متر عن قناة السويس الجديدة، وتقع فى منطقة شرق القناة على الكيلو 72 ترقيم القناة، وهى مقسمة إلى 5 مراحل، تم الانتهاء من المرحلة الأولى التى تقدر مساحتها 2500 فدان، وتضم 12 ألفا و244 وحدة سكنية.





مكوناتها

تضم مدينة الإسماعيلية الجديدة مركزًا طبيًا ومبنى جديدًا للمحافظة ومديرية أمن جديدة ومركز إسعاف، كما يتخللها بحيرات وشواطئ مفتوحة ومراكز رياضية ومساجد للصلاة ومولات تجارية ومراكز اتصال وبري.





مساحة الوحدات السكنية

تشمل المدينة وحدات سكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل بمساحات تبدأ من 90 مترا مربعا و120 و140 مترا مربعا، وتم الاهتمام بالمساحات الخضراء بالتصميمات الأولية للمدينة، حيث تصل جملتها إلى 458 فداناً بمساحة 17.5% من إجمالى المساحة المخصصة للمشروع السكنى.





وتقام مدينة الإسماعيلية الجديدة على مساحة 10 ملايين متر مربع، وتحتوى المدينة الجديدة على 3310 عمارات و1220 فيلا، وإجمالى الوحدات السكنية بمدينة الإسماعيلية الجديدة 57 ألف وحدة سكنية.





مميزاتها

تحقق المدينة الجديدة الإتاحة الكاملة لذوى الاحتياجات الخاصة، من خلال تجهيز الطرق والأماكن الترفيهية والملاعب والمصاعد وحتى أبواب الشقق والوحدات السكنية، لتتيح لذوى الاحتياجات الخاصة التحرك وممارسة حياتهم اليومية دون مساعدة أو معاونة من أحد.





وتحتوى مدينة الإسماعيلية الجديدة، على جامعات ومدارس وأسواق ومراكز صحية ونواد ومحال تجارية راقية ومنطقة خدمات رئيسية ومبنى جديد للمحافظة ومديرية للأمن.



