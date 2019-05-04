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أهالي السويس "ياميش رمضان" فرحتنا بالشهر الكريم مهما كان سعره (صور)

السبت 04/مايو/2019 - 03:08 م
أهالي السويس ياميش رمضان فرحتنا بالشهر الكريم مهما كان سعره (صور)
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أبوبكر عبد المعز
 
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يستعد أهالي محافظة السويس، لاستقبال شهر رمضان المبارك، من شراء ياميش رمضان مثل كل عام والاجواء الرمضانية، حيث شهدت أسواق ومحلات السويس، إقبالا من قبل المواطنين على شراء "ياميش رمضان" لانخفاض أسعاره عن العام الماضي.

وكان الإقبال الأكثر على التمور التى فجأت الجميع بأسعارها هذا العام والتى لاقيت أقبالا كبيرًا وهناك بعض المنتجات الرمضانية التى ارتفع سعرها مثل المكسرات "الجوز والبندق واللوز وعين الجمل، والفول السوداني والكاجو" والإقبال الأكثر على التين والقراصيا.


وأكد تجار السويس، بأن حركة البيع والشراء هذا العام افضل من العام الماضى والاقبال على شراء ياميش رمضان عادة رمضانية لدى كل المصريين استعدادًا للشهر الكريم ولكن هناك اسعار ياميش اقل من العام الماضى وهناك مستقره وهناك ارتفع نسيبا مثل المكسرات بأنواعها.

وأضاف "التجار"، أن الإقبال على الشراء كان بسبب استقرار سعر الدولار وعدم ارتفاع أسعار الجمارك على بعض المنتجات من الياميش مثل المسكرات، مما أدى إلى انخفاض الاسعار وترتب عليه وجود حركة بيع والشراء على شراء الياميش هذا العام. 

حيث وصل اسعار ياميش رمضان الى، سعر كيلو الزبيب من 36 جنيها إلى 39 جنيها وسعر كيلو البلح يتراوح بين 7 جنيهات إلى 28 جنيها، وتتراوح سعر لفة قمر الدين بين 16 جنيها إلى 30 جنيها ويبدأ سعر كيلو القراصيا من 17 جنيها ويصل إلى 42 جنيها وعن أسعار المكسرات أوضح رواش محمد، صاحب محل بمنطقة السلام بالسويس،أنها انخفضت من 30 إلى 40 جنيها وبدأ عليها إقبالا من قبل المواطنين ولكن بكميات قليلة، لافتا إلى أن سعر كيلو بندق الحصى 137 جنيها وكيلو البندق المقشر 192 جنيها واللوز الكبير 192 جنيها واللوز الصغير 225 جنيها وعين الجمل 212 هندى و237 أمريكانى وسعر التين 24 جنيها.
وأكد اهالى السويس، الذين اصروا على شراء ياميش رمضان "فرحتنا بالشهر الكريم، هو شهر الخير وبيجى مرة واحده فى السنة ولازم نستعد ليه وفرحتنا بيه مهما كانت اسعار ياميش رمضان لازم نشترى وكل عام والشعب المصرى بخير واعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.

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