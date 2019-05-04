في عيد ميلاد الممثل السعودي علي السبع.. تعرف على أبرز أعماله في السينما والدراما





يحتفل اليوم الفنان علي السبع (4 مايو 1951)، بعيد ميلاده وهو ممثل سعوديظهرت موهبته في التمثيل حينما كان طالبًا في الصفوف الابتدائية وقد كان شغوفًا بكل ما يتصل بفن التمثيل المسرحي فقرأ قصص نجيب الريحاني وجورج أبيض وعلي الكسار وكان يشارك في الأنشطة الثقافية المدرسية والأنشطة الكشفية التي أعطته حظوة لدى المدرسين كما شارك في الكثير من المسرحيات وراح يقتني الكتب التي تناقش الدراما.





بدايته

التحق بالتلفزيون السعودي كهاوٍ في عام 1974م واشترك في مسلسل جحا وهو من إخراج المخرج المصري نبيل عامر ثم بعد ذلك ترشّح ليعمل مع نفس المخرج في مسلسل فارس من الجنوببطولة الفنانين السوريين منى واصف ومها الصالح وأميمة الطاهر وأسعد فضه وعدنان بركات على جانب نخبة أخبة أخرى من نجوم السعودية وكان دوره في المسلسل شيخ قبيلة وقد لاقى هذا الدور استحسان المتابعين.





الأفلام

التحق بالتلفزيون السعودي كهاوٍ في عام 1974م واشترك في مسلسل جحا وهو من إخراج المخرج المصري نبيل عامر ثم بعد ذلك ترشّح ليعمل مع نفس المخرج في مسلسل فارس من الجنوب بطولة الفنانين السوريين منى واصف ومها الصالح وأميمة الطاهر وأسعد فضه وعدنان بركات على جانب نخبة أخبة أخرى من نجوم السعودية وكان دوره في المسلسل شيخ قبيلة وقد لاقى هذا الدور استحسان المتابعين





أفلام شارك بها

"السلاحف" وهو أول فلم سينمائي له وأسند له مشاطرة مع النجم سمير غانم دور البطولة وهو من إخراج المخرج سعيد محمد مرزوق.





"الصاغية" إخراج احمد السبعاوي تأليف محسن الجلاد بطولة كمال الشناوي فيفي عبدوه صلاح عبد الله إيناس مكي محمد رضا فؤاد خليل.





"المليون يره الصغيرة" فلم التلفزيوني إخراج فايز حجاب بطولة النجمة نلي ويوسف منصور ومجموعة من الفناني المصرين.





"كيف الحال" من بطولته وهو من إنتاج روتانا.









مسلسلات

"فارس من الجنوب" بطولة الفنانين السوريين منى واصف ومها الصالح وأميمة الطاهر وأسعد فضه وعدنان بركات





"جحا" وهو من إخراج المخرج المصري نبيل عامر





"وداعا يا صديقي" إخراج المخرج السعودي زكي القاسم





"حامض حلو" إخراج المخرج المصري رضوان عبد الله





"العائلة" إخراج المخرج السوري حسين بلابل غزوان برزان





"أين الطريق" إخراج المخرج السوري نجدة انزور.





"الأخطبوط" إخراج أحمد البيلي تاليف أحمد جوهر





"دروب" إخراج عبد الله يوسف





"وراك وراك"





"هوامير الصحراء"



