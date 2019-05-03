رسالة خاصة من أحمد حلمي لياسمين عبدالعزيز عن مسلسلها الجديد
الجمعة 03/مايو/2019 - 11:07 م
الفجر الفني
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شارك الفنان أحمد حلمي، الفنانة ياسمين عبدالعزيز، في نشر برومو مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم "لآخر نفس"، والذي من المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني المقبل.
حلمي نشر "برمو" العمل عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وعلق عليه بالتالي: "مبرووووووك ياسمين وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق كالعادة.. وكل سنة وانتي طيبة".
يذكر ان مسلسل "لآخر نفس" تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام ومن بطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، أحمد العوضي، إيهاب فهمي، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، هبة عبد الغني، عواطف حلمى، مصطفى حشيش.
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