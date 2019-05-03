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مذبحة في الأهلي.. لاسارتي يستقر على رحيل 5 نجوم في الصيف

الجمعة 03/مايو/2019 - 12:59 م
مذبحة في الأهلي.. لاسارتي يستقر على رحيل 5 نجوم في الصيف
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الفجر الرياضي
 
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استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، على رحيل عدد من نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويأتي أحمد حمودي على رأس قائمة الراحلين في الأهلي، بالإضافة لإسلام محارب وباسم علي وأحمد علاء وهشام محمد.

ويسعى مسئولو القلعة الحمراء لتدعيم الفريق بعدد من اللاعبين المميزين، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويحتل الأهلي حاليا صدارة ترتيب بطولة الدوري المصري مناصفة مع بيراميدز برصيد 64 نقطة.

ويلتقي الأهلي مع النجوم الأحد المقبل في بطولة الدوري الممتاز في لقاء مؤجل بين الفريقين.
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