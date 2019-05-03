مذبحة في الأهلي.. لاسارتي يستقر على رحيل 5 نجوم في الصيف
الجمعة 03/مايو/2019 - 12:59 م
الفجر الرياضي
Advertisements
Advertisements
استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، على رحيل عدد من نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويأتي أحمد حمودي على رأس قائمة الراحلين في الأهلي، بالإضافة لإسلام محارب وباسم علي وأحمد علاء وهشام محمد.
ويسعى مسئولو القلعة الحمراء لتدعيم الفريق بعدد من اللاعبين المميزين، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويحتل الأهلي حاليا صدارة ترتيب بطولة الدوري المصري مناصفة مع بيراميدز برصيد 64 نقطة.
ويلتقي الأهلي مع النجوم الأحد المقبل في بطولة الدوري الممتاز في لقاء مؤجل بين الفريقين.
Advertisements
- ثلاثي الأهلي يثير إعجاب لاسارتي
- مارتن لاسارتي يجهز طريقة لعب الأهلي أمام بيراميدز (صور)
- مفاجأة مارتن لاسارتي في مباراة الأهلي وبيراميدز
- عاجل.. مارتن لاسارتي ينفرد بالأساسيين في تشكيل الأهلي أمام بيراميدز (صور)
- عاجل.. عبدالله السعيد ينتظر فرمان "العميد" للمشاركة مع بيراميدز أمام الأهلي
- عاجل.. تفاصيل صفقة عبدالله السعيد مع بيراميدز
- مارتن لاسارتي يكلف مدافع الأهلي برقابة "كينو"
- مرجان عن أزمة بيراميدز: يعاقبون جمهور الأهلي على "تابلوه" صن داونز
- مباراة الأهلي وبيراميدز مهددة بالتأجيل
- "بديل" رمضان صبحي في مباراة الأهلي وبيراميدز