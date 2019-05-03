ترتيب الدوري المصري بعد فوز إنبي القاتل على بتروجيت

حقق نادي إنبي فوزا مثيرا على بتروجيت أمس الخميس، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس في الجولة 31 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب جدول الدوري المصري بعد فوز إنبي على بتروجيت:

1- الأهلي 64 نقطة.

2- بيراميدز 64 نقطة.

3- الزمالك 60 نقطة.

4- المصري البورسعيدي 47 نقطة.

5- المقاولون العرب 44 نقطة.

6- مصر المقاصة 42 نقطة.

7- الاسماعيلي 37 نقطة.

8- الجونة 36 نقطة.

9- الاتحاد السكندري 36 نقطة.

10- وادي دجلة 35 نقطة.

11-الانتاج الحربي 35 نقطة.

12- سموحة 35 نقطة.

13- طلائع الجيش 34 نقطة.

14- بتروجيت 34 نقطة.

15- إنبي 33 نقطة

16- حرس الحدود 32 نقطة.

17- الداخلية 27 نقطة.

18- النجوم 25 نقطة.