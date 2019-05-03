"مصر الخير" تستعد لشهر رمضان بـ3 أنواع من "الكراتين"



وأضاف "علي" في لقاء مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة المحور الفضائية، أنهم يسلمونها للمتبرع لكي يوزعها بمعرفته بمقابل مادي.



وتابع، رئيس قطاع التكافل الاجتماعي بمؤسسة مصر الخير، أن هناك 3 فئات من الكراتين، الأساسية 23 كيلو وسعرها 375 جنيها، والسبب في ارتفاع سعرها وجود علبة بداخلها سهلة الفتح تحتوي على لحم وخضار جاهزة للأكل.



وأشار إلى أن الكرتونة الثانية 19 كيلوجرام وسعرها 250 جنيها و"مصر الخير" تقدم عرضا عليها بأن من يأخذ هذه الكرتونة يحصل على فرخة مجمدة يتم توصيلها لمن يريد المتبرع أن تصل له.



وأوضح أن هناك كرتونة ثالثة صغيرة يستهدفون بها الجمعيات الشريكة لهم والمتبرعين في الأقاليم وسعرها 150 جنيها وبها 12 كيلوجرام، لافتا إلى أن المتبرع في كل الحالات أمامه خيارين إما أن يحصل على الكرتونة ويتصرف فيها بمعرفته، أو يترك الأمر لمؤسسة مصر الخير لتوصلها للمستحقين المتواجدين على قواعد البيانات الخاصة بهم.

قال أحمد علي، رئيس قطاع التكافل الاجتماعي بمؤسسة مصر الخير، إن "كرتونة رمضان" هذا العام متعددة الأحجام، الكرتونة الأساسية 23 كيلوجرام، ومكوناتها بنفس ثراء وتعددية العام الماضي.