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باحث: تركيا وقطر وإيران يدعمون الإخوان والإرهابيين في ليبيا

الجمعة 03/مايو/2019 - 03:20 ص
باحث: تركيا وقطر وإيران يدعمون الإخوان والإرهابيين في ليبيا
محمد فتحي الشريف،
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نعيم يوسف
 
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قال محمد فتحي الشريف، الباحث في الشأن الليبي، إن الوضع في ليبيا شائك للغاية ويحتاج إلى تدقيق، والجيش الليبي بدأ في الدخول إلى العاصمة طرابلس من سبع محاور.

وأضاف "الشريف"، في لقاء مع برنامج "نقاط ساخنة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن الجنوب الليبي كان مكتظ بالجماعات الممولة من دول خارجية، والجيش الليبي طرد المليشيات الإرهابية التي كانت تريد السيطرة على الهلال النفطي.

وأشار إلى أن المؤسسات الدولية مثل مجلس الأمن والأمم المتحدة قامت بشرعنة المليشيات الإرهابية، لافتا إلى أن الجيش الليبي لا يحارب المليشيات الإرهابية فقط، بل دول تمول هذه الجماعات.

ولفت إلى أن كل من تركيا وإيران وقطر يدعمون المليشيات المسلحة التابعة للجماعات الإرهابية مثل جماعة الإخوان المسلمين.
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