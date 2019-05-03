عاجل.. "mbc مصر" تعرض 3 مسلسلات بدءا من غدا ضمن سباق رمضان
الجمعة 03/مايو/2019 - 01:45 ص
الفجر الفني
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أعلنت قناة "mbc مصر" بدء عرض مسلسلات "رمضان" عبر شاشتها غدًا السبت.
وكتبت القناة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "رمضان هيبتدي عندنا بكره.. انتظروا مسلسلات MBCMASR يوم السبت".
ومن المقرر أن تعرض القناة 3 مسلسلات غدًا وهم كالأتي:
مسلسل "قابيل" في تمام التاسعة مساءً.
مسلسل "فكرة بمليون جنيه" في الحادية عشرة مساءً.
مسلسل "شقة فيصل" في الثانية عشرة منتصف الليل.
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