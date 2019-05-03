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رسميا.. "mbc مصر" تعلن بدء عرض مسلسلات رمضان غدا

الجمعة 03/مايو/2019 - 01:26 ص
رسميا.. mbc مصر تعلن بدء عرض مسلسلات رمضان غدا
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أعلنت قناة "mbc مصر" بدء عرض مسلسلات "رمضان" عبر شاشتها غدًا السبت.

وكتبت القناة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "رمضان هيبتدي عندنا بكره.. انتظروا مسلسلات MBCMASR يوم السبت".

ومن المقرر أن تعرض القناة 3 مسلسلات غدًا وهم كالأتي: 

مسلسل "قابيل" في تمام التاسعة مساءً.
مسلسل "فكرة بمليون جنيه" في الحادية عشرة مساءً.
 مسلسل "شقة فيصل" في الثانية عشرة منتصف الليل.

رسميا.. "mbc مصر" تعلن بدء عرض مسلسلات رمضان غدا
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