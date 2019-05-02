هاري وميغان يلغيان متابعة الأمير ويليام وكيت ميدلتون على "إنستجرام"

قام دوق ودوقة ساسكس الأمر هاري وزوجته الممثلة الأميركية السابقة ميغان ماركل بإلغاء متابعة حساب الأمير ويليام الرسمي على إنستجرام بشكل مفاجئ.





فبعدما كان حساب هاري وميغان يتابع الحساب الرسمي الذي يعنى بنشر نشاطات وأعمال دوق ودوقة كامبريدج ويليام وكيت ميدلتون، قلّص الثنائي الملكي عدد المتابعة من 23 الى 16.





أي أن الأمير هاري وميغان قاما بإلغاء متابعة حساب كل من الأمير تشارلز وكاميلا، الأميرة يوجين، الأمير أندرو وحتى الحساب الرسمي الذي يعنى بنشر أخبار العائلة الملكية البريطانية التي يمثل الملكة اليزابيث بشكل مباشر وغيرهم من أفراد الأسرة.





من جهة أخرى، أوضح دوق ساسكس هاري الأربعاء، أنه قام بهذه الخطوة ليسلط الضوء على الوعي بأمراض الصحة العقلية طوال شهر مايو.



