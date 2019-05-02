حسين الجسمي "السفير المفوّض" لمؤسسة "القلب الكبير"

كلفت "مؤسسة القلب الكبير" الإنسانية العالمية المعنية بمساعدة اللاجئين في جميع أنحاء العالم، والتي ترأسها قرينة حاكم الشارقة الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، الفنان الإماراتي حسين الجسمي، بمنصب "السفير المفوّض" لها، بعد تكريمه من قبل عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ د. سلطان بن محمد القاسمي في الإحتفالية الإنسانية التي عقدتها "جائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين" في دورتها الثالثة، بحضور أهم الشخصيات البارزة في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمؤسسات الخيرية الإنسانية في الإمارات والعالم وعدد كبير من الحضور.





وأعرب الجسمي الذي تسلّم درع التكليف_ من يد حاكم الشارقة_ عن سعادته بهذا الحدث الإنساني بعنوان "جائزة الشارقة الدولية" لمناصرة ودعم اللاجئين. وقال: "تشريف وتكليف أفخر به"، مضيفاً: "إنه لمن دواعي فخري وسروري اختياري لهذه المهمة النبيلة، ومنحي لقب السفير المفوض لمؤسسة القلب الكبير، لأساهم في التخفيف من معاناة المستضعفين والتعريف بقضاياهم وحكاياتهم" وختم: "شكراً للقلب الكبير".





يُذكر أن "جائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين" تحظى برعاية من حاكم الشارقة، وقرينته، خاصةً لجهة المناصرة البارزة للأطفال اللاجئين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.



