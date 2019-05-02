التباين يسيطر علي أداء البورصة المصرية في ختام التعاملات





سيطرت حالة من التباين علي أداء مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم ، الخميس أولي جلسات شهر مايو، مصحوبة بأحجام سيولة منخفضة مع أستمرار عزوف المستثمرين عن ضخ سيولة جديدة وقلص المؤشر الرئيسي جانب من مكاسبه والتي دفعت به لمستوي 14880.39 نقطة





وخسر رأس المال السوقي نحو 1.8 مليار جنيه ليغلق عند 807 مليار جنيه مقابل 8080.8 مليار جنيه بالجلسة السابقة.





وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.27%، ليصل إلى مستوى 14,880.39 نقطة بينما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 649.02 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا 0.04% ليصل إلى مستوى 1,658 نقطة.





وعن تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية فقد إستحوذ المصريين علي نسبة 66.5% من أجمالي تعاملات السوقي بينما إستحوذ الأجانب علي 28% وإستحوذ العرب علي 5.4% من إجمالي التداولات





واتجهت تعاملات العرب نحو البيع حيث سجلت نحو 5.5مليون جنيه بينما اتجهت تعاملات المصريين والأجانب نحو الشراء مسجلة نحو 632,61 الف جنيه ، 4.9 مليون جنيه علي التوالي.





هذا وقد جاءت قيم التداول في احجامها المنخفضة ، لتسجل نحو 314,7 مليون جنيه من خلال التداول علي 51.4 مليون ورقة لتنفيذ 10.7 الف عملية بيع وشراء.





من جانبه أختتمت البورصة المصرية تعاملات أول أمس، الثلاثاء أخر جلسات شهر أبريل ، وبعد عطلات عيد الربيع والتي أنتهت بالأمس الإثنين وجاء ذلك بدعم من مشتريات الأجانب والتي حققت 230 مليون جنيه ، جاء ذلك بالتزامن مع أحجام سيولة متوسطة، وربح رأس المال السوقي نحو 3.2 مليار جنيه ليصل في تلك اللحظات ليصل الي 808.8 مليار جنيه.





وصعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.01%، ليصل إلى مستوى 14,920.15 نقطة بيتما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 648.26 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 1,657.31 نقطة.









وعن تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية فقد إستحوذ المصريين علي نسبة 49.7% من أجمالي تعاملات السوقي بينما إستحوذ الأجانب علي 46.7% وإستحوذ العرب علي 3.4% من إجمالي التداولات.





وإتجهت تعاملات الأجانب نحو الشراء حيث سجلت نحو 230 مليون جنيه بينما أتجهت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع مسجلة نحو 213.3 مليون ، 16.6 مليون جنيه علي التوالي .





وسحلت قيم تداول السوق نحو 667,66 مليون جنيه من خلال التداول علي 61.1 مليون ورقة لتنفيذ 12.7 الف عملية بيع وشراء











