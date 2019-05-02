هيئة الاستثمار تصدر ضوابط تشكيل لجان مراجعة تقييم التقدير

أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القرار التنفيذى رقم 480 لسنة 2019 الخاص بضوابط تشكيل لجان مراجعة تقييم التقدير المبدئي للحصص العينية المقدم في رأسمال الشركات وتنظيم عملها واعتماد القرارات الصادرة منها، وذلك بناء على ما ورد بمواد قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.



