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الليلة.. الاتحاد والتعاون وجها لوجه في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

الخميس 02/مايو/2019 - 08:12 ص
الليلة.. الاتحاد والتعاون وجها لوجه في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين
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الفجر الرياضي
 
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يلتقي فريقا الاتحاد والتعاون وجها لوجه، في السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة الثامنة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة اليوم الخميس، في نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

 

وكان التعاون قد نجح في تخطي عقبة الهلال بعدما تغلب عليه بخماسية نظيفة في نصف النهائي، بينما حقق الاتحاد فوزًا دراميًّا على النصر بنتيجة 4/2.

 

ويسعى الاتحاد لانقاذ موسمه السئ بتحقيق لقب هام هذا الموسم، بينما يمني التعاون النفس بتحقيق لقب غالي في موسم جيد للفريق.

 

ونجح اتحاد جدة في التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين من قبل في 9 مناسبات.

 

وتنقل مباراة الاتحاد والتعاون عبر قناة السعودية الرياضية ksa sport في بث حي ومباشر.

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