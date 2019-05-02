نشرة أخبار منتصف الليل.. مدبولي: مستعدون للتعاون ومساندة الأشقاء في لبنان

توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال الفترة الماضية، لذا تقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها، إطلاق حزب الحرية المصرى حملة للتوعية والعلاج بدأها بحملة تحت عنوان "بنطمن عليكى" لعلاج سرطان الثدى بالتعاون مع مديريات الصحة بالمحافظات.

أقام السفير المصرى بلبنان، نزيه النجارى، حفل عشاء على شرف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الذى يزور بيروت حاليا، لترأس وفد مصر فى اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، وحضر العشاء عدد من الوزراء ورجال الأعمال من الجانبين.





أكد المحلل السياسي السعودي خالد الزعتر، أن توجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين "منظمة إرهابية" يعكس ولادة قناعة لدى الإدارة الأمريكية بأن القضاء على الجماعة الإخوانية والتضييق عليها وتجفيف مصادر تمويلها هو الطريق نحو القضاء على الإرهاب الذي تشكل الجماعة الإخوانية الحاضنة الرئيسية له والتي خرجت الجماعات الإرهابية من رحم الجماعة الإخوانية التي وفرت أدبيات الجماعة وأفكارها وكتابات سيد قطب الذي يعد الأب الروحي للجماعات التكفيرية الذخيرة الأيدولوجية للتنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم القاعدة والذي يصف الرجل الثاني في تنظيم القاعدة أيمن الظواهري نفسه بأحد التلاميذ النجباء لسيد قطب.





قال مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار: "شاب صغير السن صعد إلى هرم خوفو بعد تسلقه للسلالم، وأبلغني مدير منطقة الهرم بالواقعة، وحاول الأمن إنزاله ولكنه ألقى عليهم الحجارة، وبعدها صعد للقمة، وألقى الساري الخشبي أعلى الهرم".



