رئيس الوزراء العراقي يتعرض لاختراق على "فيسبوك"

تعرضت صفحة رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، في موقع "فيسبوك" للاختراق، الأربعاء، قبل أن تتم استعادتها في وقت لاحق.



وبعد عملية الاستعادة، نشرت الصفحة تنويها قالت فيه: "تعرضت الصفحة الشخصية التابعة للسيد رئيس مجلس الوزراء على موقع فيسبوك الى خرق تقني لفترة قصيرة تم خلالها نشر صورة مسيئة ومزيفة".





وأضاف التنويه: "قد تمت معالجة الخلل مباشرة واتخاذ إجراءات إدارية وفتح تحقيق في الحادث".





وتمت عملية الاختراق خلال وجود عبد المهدي في ألمانيا حاليا، حيث يجري مباحثات مع كبار المسؤولين هناك، وعلى رأسهم المستشارة أنجيلا ميركل.





ويتابع صفحة رئيس الوزراء العراقي الموثقة على فيسبوك أكثر من 800 ألف مستخدم، وعادة ما تلقى منشورات الصفحة تفاعلا يصل إلى آلاف التعليقات على المنشور الواحد.