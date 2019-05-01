كلوب: اللاعبين قدموا مباراة خارقة أمام برشلونة

أكد الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، أن كرة القدم هكذا، تعتمد على تسجيل الأهداف، وبرشلونة سجلوا 3 اهداف، وفريقه لم يسجل.





وقال كلوب بعد خسارة الريدز 3-0 أمام برشلونة بدوري الأبطال: "اداؤنا كان جيدًا، واللاعبون لعبوا مباراةً خارقة. ولكن ضد برشلونة، فرص قليلة قد تكون كافية 'لبرشلونة'".





وأضاف: "سعيد بالأداء، ولست سعيدًا بالنتيجة. هذه هي كرة القدم. لقد كانت نتيجة قاسية، وعلينا تقبلها".



