كلوب: اللاعبين قدموا مباراة خارقة أمام برشلونة
الأربعاء 01/مايو/2019 - 11:34 م
عمر عبدالعزيز
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أكد الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، أن كرة القدم هكذا، تعتمد على تسجيل الأهداف، وبرشلونة سجلوا 3 اهداف، وفريقه لم يسجل.
وقال كلوب بعد خسارة الريدز 3-0 أمام برشلونة بدوري الأبطال: "اداؤنا كان جيدًا، واللاعبون لعبوا مباراةً خارقة. ولكن ضد برشلونة، فرص قليلة قد تكون كافية 'لبرشلونة'".
وأضاف: "سعيد بالأداء، ولست سعيدًا بالنتيجة. هذه هي كرة القدم. لقد كانت نتيجة قاسية، وعلينا تقبلها".
واختتم كلوب: "المباراة، كيف لعبناها، لا أعرف إذا كان بإمكاننا لعبها بشكل أفضل، لأكون صادقًا".
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