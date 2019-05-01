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عبدالله السعيد "الحلقة المفقودة" في تشكيل أجيري

الأربعاء 01/مايو/2019 - 11:28 م
عبدالله السعيد الحلقة المفقودة في تشكيل أجيري
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محمد جمال
 
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اقترب عبدالله السعيد لاعب نادي بيراميدز من العودة مرة أخري لصفوف المنتخب الوطني، بعد غياب دام لأشهر، منذ مباراة مصر والسعودية والتي أقيمت ببطولة كأس العالم بروسيا، بعد الأداء القوي مع فريقه الذي جعله يفرض نفسه بقوة مرة أخري للعودة للمنتخب، بكأس الأمم الإفريقية والتي ستسضيفها مصر يونيو المقبل.

وتألق السعيد خلال الفترة السابقة مع بيراميذز ببطولة الدوري، بعد مشاركته في 14 مباراة سجل خلالهم 3 أهداف و صناعة 7 أهداف، ليكون أحد أهم العناصر الأساسية في الفريق، الذي يحتل المركز الثاني ببطولة الدوري، بينما كان شارك في نصف الموسم الأول مع أهلي جدة السعودي في 14 مباراة سجل خلالهم هدفين و صنع هدفين أيضا. 

وقام المدير الفني لمصر،خافير أجيري خلال مباريات الفراعنة في تصفيات كأس الأمم أن يجهز بديلا للسعيد، وشارك أكثر من لاعب أبرزهم عمرو وردة ومحمد محمود والذي أصيب بالرباط الصليبي، ولكن لم يحصل الجهاز الفني علي بديل قوي لتعويض السعيد. 

وشارك عبدالله السعيد صاحب مع منتخب مصر في 40 مباراة دولية و استطاع خلالهم، تسجيل 6 أهداف وصناعة 9 أخرين دوليا.
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