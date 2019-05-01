الحربي يتفقد جاهزية قوات أمن الحرم المكي

تفقد مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، يرافقه قائد قوات أمن العمرة وقيادات أمن العمرة وعدد من القادة التنفيذيين بالأمن العام، عصر اليوم (الأربعاء)، جاهزية القوات المشاركة في الحرم المكي، وذلك خلال جولة ميدانية في إطار الاطلاع والاطمئنان على اكتمال جاهزية القوات المشاركة في المهمة، حيث شملت الجولة قوة أمن المسجد الحرام والساحات الخارجية للحرم والتوسعة الثالثة والمناطق المحيطة بالحرم، وعقب الجولة توجه لمركز القيادة والسيطرة لأمن الحرم واطلع على تجهيزاته ثم اجتمع بالقادة.



واستهل الحربي حديثه بالتوجه للقيادة الرشيدة بالتهاني الصادقة المفعمة بالدعوات والتبريكات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، لافتاً إلى أن الجولة تأتي إنفاذاً لاهتمام وتوجيه وزير الداخلية الذي يحرص على توفير أقصى درجات الأمن والسلامة والأمان لضيوف الرحمن، ثم ناقش مع القيادات الخطط الخاصة بإدارة الحشود من المعتمرين والمصلين، والخدمات والخطط الأمنية المستحدثة لمهمة هذا العام لمواجهة كثافة أعداد ضيوف الرحمن والحرص على تسهيل وتيسير تحركاتهم ودخولهم وخروجهم من الحرم في ظل المشاريع القائمة، ليتحقق معه توفير أقصى درجات حفظ الأمن والنظام.





واختتم مدير الأمن العام زيارته بحث الجميع لبذل أقصى الجهد واحتساب الأجر ومراعاة قدسية الزمان وفضيلة المكان، والاستفادة المثلى من الإمكانات التي سخرتها ووفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وتمنى لعموم المشاركين التوفيق في أداء مهامهم.



