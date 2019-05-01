ميسي يفتح النار على جماهير برشلونة لهذا السبب
الأربعاء 01/مايو/2019 - 11:13 م
عمر عبدالعزيز
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أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني، على أنه لم يحن الوقت لإنتقاد أي شخص في الفريق، حيث يفعل الجميع كل شيء معاً من أجل ما تبقى من الموسم.
وقال ميسي في تصريحات صحفية بعد الفوز على ليفربول 3-0 بدوري أبطال أوروبا: "لا تصفروا على كوتينهو! انها أمر قبيح".
وأضاف: "الآن علينا أن نتحد جميعًا ونتقدم للأمام لإنهاء الموسم بشكل جيد".
وواصل: "عن الهدف الثالث ؟ لقد جاء رائعًا، بحثت عنه وكنت محظوظًا بعض الشيئ".
وتابع: "ليفربول يلعب مع الكثير من الإيقاع ونحن معتادون على الحصول على الكرة وجعل الجري لـ المنافس".
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