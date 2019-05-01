دبابات إسرائيلية تخترق المنطقة منزوعة السلاح بالجولان
الأربعاء 01/مايو/2019 - 02:09 م
وكالات
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أفادت وكالة سبوتنيك، بأن الدبابات الإسرائيلية
اخترقت خط (ألون) باتجاه عمق المنطقة (منزوعة السلاح) التي أقرتها الأمم المتحدة عام
1974 لفصل القوات بعد حرب تشرين التحريرية.
وأضافت أن وحدات فصل القوة الأممية (أوندوف)
توجهت على الفور إلى منطقة الخرق.
وتابعت "أعلنت قوات الجيش العربي السوري
شرق خط (برافو) على الفور حالة الاستنفار القصوى لحظة تقدم الدبابات الإسرائيلية".
وقال مصدر أممي: المنطقة التي تقدمت إليها
القوة الإسرائيلية داخل المنطقة منزوعة السلاح هي منطقة عمل خاصة بقوات الإندوف داخل
الخط الأحمر.
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