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موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش اليوم الأربعاء 1 مايو في الدوري المصري (تغطية مباشرة On TV)

الأربعاء 01/مايو/2019 - 02:03 ص
موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش اليوم الأربعاء 1 مايو في الدوري المصري (تغطية مباشرة On TV)
الاهلي
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أحمد عصام
 
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يستعد الفريق الأول لنادي الأهلي لخوض مباراة صعبة أمام فريق طلائع الجيش اليوم الأربعاء، ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

وتُلعب مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش على استاد "المكس" وذلك يوم الأربعاء والموافق 1 مايو 2019 في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت مدينة القاهرة والثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

 

وستنقل مواجهة طلائع الجيش أمام الأهلي في الجولة الحادية والثلاثون من بطولة الدوري المصري الممتاز عبر قناتي "Nile sport" وأيضاً "ON sport HD" الرياضية.

 

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني وفي رصيده 61 نقطة، في المقابل يقع فريق طلائع الجيش في المركز الثاني عشر برصيد 34 نقطة.

 

ويمكنكم متابعة البث المباشر والحي لمباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في الأسبوع الحادي والثلاثون من بطولة الدوري المصري وذلك عبر موقع الفجر الرياضي.


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