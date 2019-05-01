ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

إيريكسن يكشف سر الهزيمة من أياكس في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 01/مايو/2019 - 01:19 ص
إيريكسن يكشف سر الهزيمة من أياكس في دوري أبطال أوروبا
ايريكسن
طباعة
Advertisements
أحمد عصام
 
Advertisements

عبر اللاعب الدنماركي كريستيان ايريكسن لاعب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، عن حزنه الشديد بعد الخسارة أمام فريق أياكس امستردام الهولندي، بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الوايت هارت لين، ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

 

وقال ‏إيريكسن في تصريحات صحفية عقب المباراة : "جعلنا لاعبي اياكس يبدون أفضل بكثير من مستواهم الفعلي، وهم فريق جيد لكن نحن ساعدناهم بالشعور بالراحة وهذا خطأنا".

 

وتابع : "سنحاول العودة في مباراة الإياب، ولم نفقد الأمل في التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وسنقاتل حتى النهاية".

 

Advertisements
Advertisements
المزيد عن: سر الهزيمة رياضة ايريكسن الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
المقاولون العرب
-
x
16:30
-
الداخلية
طلائع الجيش
-
x
18:45
-
الأهلي
دوري أبطال أوروبا 2018/2019
برشلونة - أسبانيا
-
x
21:00
-
ليفربول - إنجلترا
الدوري الفرنسي
رين
-
x
19:00
-
موناكو