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زاهي حواس: "هناك شخصًا أنفق 10 ملايين جنيه لإدخالي السجن.. وأبويا أنقذني منه" (فيديو)

الأربعاء 01/مايو/2019 - 01:29 ص
زاهي حواس: هناك شخصًا أنفق 10 ملايين جنيه لإدخالي السجن.. وأبويا أنقذني منه (فيديو)
الدكتور زاهي حواس
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كساب أحمد
 
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قال الدكتور زاهي حواس، وزير الأثار الاسبق، إنه تعرض لمؤامرة كبيرة بعد 25 يناير، معقبًا: "الناس اللي أنا عقبتهم قبل الثورة، قدموا ضدي عشرات البلاغات، وجميعها حفظت بفضل الله".


وتابع "حواس"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الثلاثاء،: "من أنقذني من هذه البلاغات أبويا، لأنه علمني عدم مد يدي للبشر، أو وضع إصبعي تحت ضرس أحد". 

وأوضح أن هناك شخصًا حقيرًا كان يملك أحد المحلات في أحد المتاحف، قام بإنفاق 10 مليون جنيه، لكي يدخله السجن، وهذا بسبب إغلاقه هذا المحل، وإعداد محالات تابعة للدولة في هذا المتحف، متابعًا: "ربنا أنقذني من هذا الرجل بفضل عملي بنصيحة أبويا".

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