وبحسب "سانا"، قال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين: "تدين الجمهورية العربية السورية بشدة قرار الحكومة البريطانية بإدراج حزب الله على لائحة التنظيمات الإرهابية".
دمشق تدين إدراج بريطانيا لـ "حزب الله" على لائحة الإرهاب
أدانت الحكومة السورية القرار البريطاني بإدراج "حزب الله" اللبناني على لائحة التنظيمات الإرهابية، واعتبرت أن هذا يشكل دليلا على "العداء التاريخي المستحكم لبريطانيا ضد الأمة العربية".
واتهم البيان بريطانيا بدعمها للتنظيمات ذات الفكر التكفيري المتطرف وأنها "قدمت ولا تزال مختلف أشكال الدعم للمجموعات الإرهابية خدمة للأجندة الإسرائيلية المعادية للأمة العربية وأن من ينتهج هذه السياسات مجرد من أدنى درجات الصدقية ولا يحق له بأي شكل من الأشكال توجيه الاتهامات للآخرين وخاصة لحزب الله الذي هو حركة مقاومة وطنية ضد الاحتلال الإسرائيلي شرعيتها مكفولة بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وليس بقرار جائر لحكومة تاريخها أسود في استعباد الشعوب واغتصاب حقوقها".
وكان "حزب الله" رفض اليوم بشدة مشروع القرار البريطاني بإدراجه على ما يسمى "لائحة المنظمات الإرهابية"، مؤكدا أنه "لا يحق لأي دولة في العالم تحتضن الإرهاب وتموله وتدعمه أن تتهم "حزب الله" أو أي حركة مقاومة بالإرهاب".