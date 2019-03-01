أطعمة تحفز ظهور حب الشباب وتُفقد البشرة نضارتها.. تجنبيها!

مشكلة حب الشباب من أكثر المشاكل الجمالية التي تعاني منها النساء من بداية من فترة المراهقة وحتى نهاية الشباب.





حب الشباب يؤثر بشكل سلبي على الحالة النفسية للمرأة، وهناك الكثير من الأسباب التي تؤدي إلى ظهور حب الشباب منها كثرة استخدام المكياج ومنتجات العناية بالبشرة خاصة غير المعروفة المنشأ. هذا بالإضافة إلى عدم الإهتمام الكافي بالبشرة والعناية بها كما تنتشر الحبوب أكثر على البشرة الدهنية عن الجافة. هناك أسباب هرمونية أيضًا ونفسية تتسبب في ذلك نتيجة للدورة الشهرية والحمل والصدمات النفسية.





من بين أهم الأسباب التي تؤدي إلى ظهور حب الشباب هي بعض الأطعمة الغذائية التي تحفز من ظهور البثور وتفقد البشرة جمالها ورونقها ونضارتها.





اكتشفي معنا الآن أهم هذه الأطعمة واحذري الإفراط في تناولها لكي تحافظي على نضارة بشرتك وجمالها.





المشروبات الغازية

بالتأكيد هناك العديد من الأضرار التي تلحق بالمرأة عندما تتناول المشروبات الغازية بشكل مستمر!





من أهم هذه الأضرار هي التحفيز على ظهور الحبوب والبثور السوداء على البشرة بشكل مؤرق وذلك لأن المشروبات الغازية تحتوي على مادة الإسبرتام التي تزيد من ظهور حب الشباب على بشرة الوجه. كما أنها تعمل على زيادة تراكم خلايا الجلد الميتة المحفزة في ظهور البثور والرؤوس السوداء على البشرة. تمنع الجسم أيضًا من التخلص من السموم والبكتيريا الموجودة بالدم والتي تعمل على زيادة ظهور حب الشباب. لذلك، عليك سيدتي تجنب تناول المشروبات الغازية بجميع انواعها وخاصة المشروبات الغازية الخالية من السكر.





الأطعمة الحادة والمملحة

من أبرز الأطعمة التي تساعد على تحفيز ظهور حب الشباب والدمامل والبثور السوداء على بشرة الوجه هي الأطعمة الحادة أي الأطعمة التي يكثر فيها الشطة والكاتشب والفلفل الأسود.





تزيد هذه الأطعمة من إلتهاب و إحمرار البشرة من خلال زيادة الدورة الدموية في الوجه و التي تتسبب في تكوَن البثور والرؤوس السوداء. كما أن الأطعمة الحادة والحارة جدًا تلحق الضرر بالجهاز الهضمي وتسبب له الإلتهاب وبالتالي يترك أثرها على جلد البشرة. كما أن الأطعمة المملحة والتي يكثر فيها نسبة الصوديوم بشكل كبير تؤدي إلى ظهور حب الشباب وهذا نتيجة تورم وانتفاخ أنسجة الجلد. لذلك، يمكنكِ استبدال ملح اليود بالملح العادي لكي تتجنبي ظهور حب الشباب.





الوجبات السريعة والدهون المصنعة

تعتبر الأطعمة غير الصحية من أكثر الأطعمة المسببة لحب الشباب وتزيد من ظهورها على الوجه ومن أهم هذه الأطعمة هي الوجبات السريعة والمصنعة مثل ساندويتشات البانيه والسجق والبيتزا.





هذه الأطعمة تحتوي على نسبة كبيرة من المواد الحافظة والمركبات الكيميائية الضارة جدًا التي تتسبب في تدمير البشرة وزيادة جفافها مما تجعلها أكثر عرضة للإصابة بحب الشباب. كذلك الدهون المصنعة الموجودة في الصلصات وتوابل السلطات والحلويات ورقائق البطاطا. هذا إلى جانب الزيوت المهدرجة مثل الزيت الحار وزيت الذرة وذلك لأن هذه الزيوت لا تتحمل درجة الحرارة العالية وعندما يتم تسخينها فإنها تتسبب في إصابة البشرة بالالتهاب مع انغلاق المسامات. كذلك الحبوب المصنعة مثل الخبز الأبيض والمقرمشات.





الشوكولاتة والفول السوداني

من الأطعمة التي تلحق الضرر بالبشرة ايضًا وتتسبب في نمو الحبوب والرؤوس السوداء على البشرة هي الشوكولاتة.





الشكولاتة تحتوي على نسبة كبيرة من الكافيين الذي يتسبب في إرهاق البشرة ويجعلها أكثر عرضة للجفاف وعندما يضاف إليها الحليب فتزداد المشكلة بشكل أكبر وذلك لأن الحليب غني بالحموضة الشديدة مع زيادة الهرمونات التي تنشط حب الشباب. من الأطعمة الضارة بالبشرة ايضًا هو الفول السوداني لأنه يحتوي على كمية كبيرة من مادة الأندروجين التي تسبب تفاقم مشكلة حب الشباب وزيادة الإفرازات الدهنية في البشرة.





السكريات

لابد ألا ننسى أن السكريات تلعب دورًا كبيرًا في ظهور حب الشباب على بشرة الوجه وذلك لأنها تقوم بتكسير كميات كبيرة من مادة الكولاجين في البشرة.



