6 مباريات قوية يخوضها باريس سان جيرمان في مارس
الجمعة 01/مارس/2019 - 10:49 م
ريهام عبدالمحسن
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يواصل باريس سان جيرمان مستواه الرائع هذا الموسم تحديداً في بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الذي يحتل صدارته برصيد 68 نقطة بفارق 17 نقطة عن ليل أقرب منافسيه صاحب المركز الثاني.
تنتظر PSG مباريات سهلة للغاية في الدوري الفرنسي في مارس الجاري، بينما سيضرب موعداً ناريا مع مانشستر يونايتد في مباراة العودة في دور ال 16 لدوري أبطال أوروبا والذي تغلب عليه في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين.
ويستعرض الفجر الرياضي مباريات PSG في شهر مارس:-
* الدوري :
- السبت 2 مارس 2019 : كان وباريس سان جيرمان الساعة 6 مساءً
- السبت 9 مارس 2019 : نانت وباريس سان جيرمان
- الأربعاء 13 مارس 2019 : ديجون وباريس سان جيرمان
- السبت 16 مارس 2019 : باريس سان جيرمان ومارسيليا
- الأحد 31 مارس 2019 : تولوز وباريس سان جيرمان
* دوري أبطال أوروبا :
- الأربعاء 6 مارس 2019 : باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد الساعة 10 مساءً
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