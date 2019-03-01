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فالفيردي يضع خطته لإيقاف فينسيوس في الكلاسيكو

الجمعة 01/مارس/2019 - 10:44 م
فالفيردي يضع خطته لإيقاف فينسيوس في الكلاسيكو
فينسيوس
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مني العوضي
 
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يستعد نادي برشلونة تحت قيادة المدرب إرنستو فالفيردي لكلاسيكو الليجا الذي سيجمعه مع ريال مدريد في إطار منافسات الجولة الـ26 من الدوري الاسباني، يوم الغد.

وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن فالفيردي يريد إيقاف فينسيوس، البرازيلي الذي تسبب في الكثير من المشاكل خلال كلاسيكو كأس الملك والذي انتهى لصالح البلوجرانا بثلاثية نظيفة.

وأوضحت الصحيفة الإٍسبانية أن الخطط المقترحة بالنسبة فالفيردي هي أن يلعب روبيرتو كظهير مهاجم ليحد من تقديمات البرازيلي، أو أن يستحوذ البارسا على اللعب مع دخول آرثر.

وكان نادي برشلونة قد صعد للمباراة النهائية لكأس ملك إسبانيا بعد الفوز على ريال مدريد بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4-1.

ويحتل نادي برشلونة حالياً المركز الأول بجدول ترتيب فرق بطولة الدوري الاسباني برصيد 57 نقطة بينما ريال مدريد يتواجد بالمركز الثالث برصيد 48 نقطة.

المزيد عن: فينسيوس فالفيردي ريال مدريد برشلونة
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