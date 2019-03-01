توفيق عكاشة: "شاركت في 15 جلسة عرفية بسبب مشاكل العيال"



وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، إلى أن هناك مشاكل كثيرة تحدث بسبب عدم وجود تربية اجتماعية سليمة، مضيفا: "أنا شاركت في أكثر من 15 جلسة عرفية بسبب مشاكل العيال".



وأرجع حادث قطار محطة مصر والذي أسفر عن وقوع كثير من الوفيات لعدم وجود تنشة اجتماعية سليمة، معقبا: "اتنين سواقين اتخانقوا نزلوا وسابوا القطر فعمل بلوة".



يواصل الإعلامى توفيق عكاشة فى برنامجه "مصر اليوم" على قناة "الحياة"، اليوم الجمعة،كشف خيوط المؤامرة الإرهابية القطرية التركية على مصر فى ظل استعادة مصر لمكانتها الإقليمية والدولية وسيرها بخطى ثابتة فى ملف الإصلاح الشامل فى مصر مما يتناقض مع مخططات محور الشر ضد البلاد.



ويناقش "عكاشة" حادث قطار رمسيس وتداعياته وأبعاده، فى الوقت الذى أبهرت فيه العالم بدورها المحورى فى كافة الملفات والقضايا والإشكاليات على الساحة الإقليمية والدولية، مما تسبب فى مزيد من الحقد والغل من المتربصين والكارهين لمصر ودورها التاريخى ومكانتها، وهو ما يجعلنا نحكم العقل ونتأمل ونفكر فيما يحدث حولنا.



ويكشف "عكاشة" كيف يتم استغلال الأوضاع الاقتصادية لكى يتلاعب الإرهابيون وممولوهم فى تركيا وقطر بالعقول.



ويستعرض برنامج مصر اليوم كيف تتعرض مصر لأخطر عمليات حروب الجيل الخامس التى تستهدف الانفصال بين الشعب وسلطته الحاكمة، حيث يتم استخدام جميع تكتيكات حرب الجيل الخامس.



ويستعرض برنامج مصر اليوم فقرته الأسبوعية التى تتناول أبرز وأهم القضايا التى تناولتها وسائل الإعلام المصرية والعربية والعالمية خلال الأسبوع المنتهى.



ويكشف عكاشة كيف تم استخدام قطر وتركيا كأدوات لتقسيم المنطقة وتفتيتها وكيف سيتم التخلص منهما بعد انتهاء المهمة والدور المرسوم.



قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن مصر شاهدة على تاريخ الأرض، والشعب المصري هو الشعب الأزلي، مشددا على ضرورة أن نحرص على التنشئة والتربية السليمة.