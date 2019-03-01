مقتل 20 شخصا أثناء هروبهم من الباجوز
الجمعة 01/مارس/2019 - 09:26 م
وكالات
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أفادت قناة "العربية"، بـ "مقتل 20 شخصًا تقريبًا أثناء هروبهم من الباجوز، جراء انفجار لغمين لتنظيم "داعش" الإرهابي.
وكان قد أعلن المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، مصطفى بالي، منذ بعض الوقت، أنّ بعد أن استكملت قواتنا إجلاء المدنيين من الباجوز وتحرير مقاتلينا الّذين كانوا مختطفين لدى داعش، لم يتبقَ في الباجوز سوى الإرهابيين، لافتًا إلى أن لذلك، بدأت قواتنا التحرك العسكري والاشتباك مع الإرهابيين لاستكمال تحريرها نهائيا.
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