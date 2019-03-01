ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مقتل 20 شخصا أثناء هروبهم من الباجوز

الجمعة 01/مارس/2019 - 09:26 م
مقتل 20 شخصا أثناء هروبهم من الباجوز
طباعة
Advertisements
وكالات
 
Advertisements

أفادت قناة "العربية"، بـ "مقتل 20 شخصًا تقريبًا أثناء هروبهم من الباجوز، جراء انفجار لغمين لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وكان قد أعلن المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، مصطفى بالي، منذ بعض الوقت، أنّ بعد أن استكملت قواتنا إجلاء المدنيين من الباجوز وتحرير مقاتلينا الّذين كانوا مختطفين لدى داعش، لم يتبقَ في الباجوز سوى الإرهابيين، لافتًا إلى أن لذلك، بدأت قواتنا التحرك العسكري والاشتباك مع الإرهابيين لاستكمال تحريرها نهائيا.

Advertisements
المزيد عن: مقتل داعش الهروب الباجوز 20 شخص
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الرائد
0
x
15:00
0
القادسية
الهلال
2
x
17:35
1
الفيصلي
الأهلي
1
x
19:30
1
الاتحاد
الدوري الإيطالي
كالياري
0
x
21:30
0
انتر ميلان
الدوري الألماني
أوجسبورج
0
x
21:30
0
بوروسيا دورتموند