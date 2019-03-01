قوات سوريا الديمقراطية: لم يبق في الباجوز سوى الإرهابيين
الجمعة 01/مارس/2019 - 07:56 م
أسماء العزب
Advertisements
Advertisements
أكدت قوات سوريا الديمقراطية، مساء اليوم، أنه لم يبق في منطقة الباجوز سوى الإرهابيين، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".
هذا وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية، الجمعة، بدء الهجوم على آخر جيب لتنظيم داعش في شرق سوريا، والذي تُقدر مساحته بنصف كيلومتر مربع.
وعلقت قوات سوريا الديموقراطية عملياتها العسكرية منذ أسبوعين، مع اتهامها التنظيم باستخدام المدنيين المحاصرين، كـ"دروع بشرية".
المزيد عن: لم يبق قوات سوريا الديمقراطية الباجوز الإرهابيين
- قوات سوريا الديموقراطية تبدأ "المرحلة الاخيرة" من معركة الرقة
- "قسد": "داعش" محاصر في منطقة صغيرة شرقي سوريا
- التحالف: داعش محاصر في مساحة 1%
- داعش يحاصر 200 أسرة سورية.. ونداء دولي للتحرك
- شاحنات مكتظة بالنساء والأطفال تغادر آخر جيب لتنظيم "داعش" في سوريا
- قسد تتفاوض مع داعش لإجلاء المدنيين من آخر معاقل التنظيم
- جواز سفر يكشف علاقة تركيا الخفية بـ "داعش"
- قوات سوريا الديموقراطية تستأنف إجلاء المحاصرين من جيب داعش في شرق سوريا
- سوريا: إجلاء مزيد من المحاصرين بالجيب الأخير لداعش
- سوريا الديموقراطية تعلن بدء معركتها الأخيرة في الباجوز ضد داعش