ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الجزائر: إصابة عدد من المتظاهرين خلال مواجهات مع قوات الأمن

الجمعة 01/مارس/2019 - 07:47 م
الجزائر: إصابة عدد من المتظاهرين خلال مواجهات مع قوات الأمن
مظاهرات الجزائر
طباعة
Advertisements
أسماء العزب
 
Advertisements
أصيب عدد من المتظاهرين بالجزائر، مساء اليوم، خلال مواجهات مع قوات الأمن قرب قصر الرئاسة بالعاصمة، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".

ونزل آلاف الأشخاص بعد ظهر اليوم الجمعة إلى نقاط مختلفة في العاصمة الجزائرية، للاحتجاج على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، الذي يحتفل غداً السبت بعيد ميلاده الـ82.

وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للسلطة مع بدء المسيرة من أمام مبنى البريد المركزي في وسط العاصمة، فيما لوحوا بالأعلام الجزائرية، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لمنع متظاهرين من الوصول إلى ساحة أول مايو القريبة، وردد المتظاهرون الذين تجمّعوا في الشوارع المحيطة بشعارات مناهضة لولاية خامسة لبوتفليقة.
Advertisements
المزيد عن: متظاهرين قوات الأمن الجزائر اشتباكات إصابة
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الرائد
0
x
15:00
0
القادسية
الهلال
2
x
17:35
1
الفيصلي
الأهلي
0
x
19:30
0
الاتحاد
الدوري الإيطالي
كالياري
-
x
21:30
-
انتر ميلان
الدوري الألماني
أوجسبورج
-
x
21:30
-
بوروسيا دورتموند