الجزائر: إصابة عدد من المتظاهرين خلال مواجهات مع قوات الأمن

أصيب عدد من المتظاهرين بالجزائر، مساء اليوم، خلال مواجهات مع قوات الأمن قرب قصر الرئاسة بالعاصمة، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".

ونزل آلاف الأشخاص بعد ظهر اليوم الجمعة إلى نقاط مختلفة في العاصمة الجزائرية، للاحتجاج على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، الذي يحتفل غداً السبت بعيد ميلاده الـ82.



