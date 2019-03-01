الجزائر: إصابة عدد من المتظاهرين خلال مواجهات مع قوات الأمن
الجمعة 01/مارس/2019 - 07:47 م
أسماء العزب
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أصيب عدد من المتظاهرين بالجزائر، مساء اليوم، خلال مواجهات مع قوات الأمن قرب قصر الرئاسة بالعاصمة، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".
ونزل آلاف الأشخاص بعد ظهر اليوم الجمعة إلى نقاط مختلفة في العاصمة الجزائرية، للاحتجاج على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، الذي يحتفل غداً السبت بعيد ميلاده الـ82.
وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للسلطة مع بدء المسيرة من أمام مبنى البريد المركزي في وسط العاصمة، فيما لوحوا بالأعلام الجزائرية، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لمنع متظاهرين من الوصول إلى ساحة أول مايو القريبة، وردد المتظاهرون الذين تجمّعوا في الشوارع المحيطة بشعارات مناهضة لولاية خامسة لبوتفليقة.
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