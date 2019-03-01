منشأة القناطر تدشن حملة "١٠٠ مليون صحة" بحضور شعبي ورسمي

دشنت إدارة منشأة القناطر الصحية شرق مبادرة "١٠٠ مليون صحة"، برعاية رئيس الجمهورية، حيث بدأت الإدارة في توزيع الفرق الطبية لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية من ضغط وسكر وسمنة، بحضور رسمي وشعبي.





حيث تم قص الشريط إيذانا ببدء انطلاق فعاليات الحملة القومية للقضاء على المرض اللعين فيروس سي في جميع القرى بمركز و منشأة القناطر التى بدأت فيها الحملة في وقت واحد .





وقالت نعمت مدير إدارة الطب الوقائي وكيل مديرية الشئون الصحية بمحافظة الجيزة إن المديرية تشارك فى حملة ١٠٠ مليون صحة، وأن الحملة تهدف للقضاء علي الفيروس اللعين والقضاء علي جميع الأمراض غير السارية مثل الضغط والسكر والسمنة فوق سن ١٨ سنة؛ للكشف المبكر لهذا الفيروس الخامل الذى لا يتم اكتشافه إلا بعد فترة وكلما اكتشفنا الإصابة مبكرا سيتم العلاج بشكل سليم .





أضافت أن الحملة مستمرة لمدة ٦٠ يوما و نحن متواجدون من ٩ صباحا إلى ٩ مساء في كل التمركزات الثابتة والأساسية والمؤقتة بكل أحياء ومدن وقرى ونجوع الجيزة، مشيرة إلي أن الصحة مستعدة لمعالجة كل المصابين حيث يتم إحالة المريض لمستشفى أعلى لعمل فحوصات اكبر"بي سي ار "وسونار على البطن" ودهون ثلاثية وإذا لم يكن المواطن مؤمن عليه صحيا يتم استخراج قرار علاج على نفقة الدولة لعلاجه.





وقال اللواء أيمن السعيد رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر: أننا نقدم كافة أشكال الدعم لإنجاح حملة ١٠٠ مليون صحة التي تبناها السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي؛ للقضاء على المرض اللعين والتي بدأت اليوم بالمركز والمدينة و كافة قرى وأحياء ومراكز و مدن محافظة الجيزة .





وقال سامح الجارحي مدير عام الإدارة الصحية أننا بدأنا بقوة بنشر ٤٣ فرقة ثابتة و٦ عيادات متنقلة بـ ١٦ وحدة صحية في ٢٦ قرية بالمركز والمدينة، مشيرا إلي انه فى حال وجود حالة مصابة سوف يتم الإحالة للمصابين إلي مستشفى مبارك المركزي.





وقال إن التحليل سرى جدا وأن الإحالة لأي مستشفى اليكترونية بيوم محدد ووقت محدد وكل مواطن له وقت محدد.

وعقب التدشين قامت وكيل المديرية و مدير الإدارة الصحية، سامح الجارحى، بجولة بقرى نكلا وجزائية وعزبة ربيع والقطا، واستقبلها هشام ناصف وناهد علي الدين واحمد فرج والعمدة عادل إبراهيم عمدة القطا، والصحفى كرم أصلان وأحمد عبدالجليل ربيع.



