"تموين الإسكندرية" تحذر : يجب تحديث بطاقات الخبز الموقوفة قبل هذا الموعد



1- قبول التظلم وتشغيل البطاقة التموينية كما كانت.

2-رفض التظلم ووقف البطاقة فعليًا من أول شهر أبريل لعام 2019.



وأكدت المديرية، أن من لن يتقدم بتظلم وهو منذر ببون الصرف بأن بطاقته موقوفة وقفا مؤقتا وغير سار سيكون مصير بطاقته التموينية الوقف النهائى أيضًا بداية شهر أبريل.



أعلنت مديرية التموين بالإسكندرية برئاسة المحاسب محمد سعد الله، وكيل وزير التموين بالإسكندرية، أنه اعتبارًا من اليوم الجمعة بداية شهر مارس 2019، لابد أن يراجع كل صاحب بطاقة بون صرف الخبز أو التموين وإذا وجد به عبارة "وقف مؤقت غير ساري" عليه اتباع عدة خطوات.وأوضحت المديرية، في بيان لها اليوم، أنه بدايةً سيلاحظ المواطن فى بون الصرف الخاص بالخبز وبون صرف التموين أنه مسجل به سبب وقف البطاقة التموينية المؤقت وغير الساري، وعليه اتباع ما يلي:1-وقف البطاقة نهائيًا بداية أول أبريل القادم، حيث هناك فرصة ممنوحة للمواطن مدتها 15 يوم فقط لا غير تبدأ من 1/3/2019 وتنتهى فى 15/3/2019، وهى فرصة تقديم تظلم في وقف البطاقة التموينية المؤقت وغير الساري.2-يكون التظلم عبر الدخول على الإنترنت من خلال موقع "دعم مصر" برقم البطاقة التموينية والرقم القومي لتظهر بيانات بطاقته التموينية أمامه، ولن تقبل التظلمات بالمكاتب التموينية فالتظلمات فقط عبر موقع "دعم مصر" عن طريق الإنترنت، ولا علاقة للمكاتب بذلك.3-لا يحق للمواطن تعديل بيانات بطاقته التموينية من خلال موقع "دعم مصر".4- آخر موعد لتقديم التظلمات 15/3/2019م وبعد ذلك التاريخ سيتم غلق الموقع.5-اعتبارًا من 16/3/2019م وحتى 3132019م تبدأ عملية فحص التظلمات.- وبعد الفحص والدراسة تكون النتيجة كالتالي: