بصمة العين وراء تولي إسماعيل يوسف رئاسة بعثة الزمالك بدلا من هاني زادة
الجمعة 01/مارس/2019 - 03:29 م
أحمد الهواري
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فشل هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في استخراج تأشيرة إنجولا ليتسبب ذلك في عدم سفره لرئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض.
ويستعد لمواجهة بترو أتليتكو في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية وتقام المباراة الأحد 3 مارس على ملعب 11 نوفمبر بلواندا.
وكشف مصدر أن إجراءات بصمة العين تسببت في عدم حصول زادة على تأشيرة إنجولا وفشل سفره مع الفريق ليتم إسناد رئاسة البعثة لعضو المجلس اسماعيل يوسف.
ولم ينجح الزمالك في الفوز في اللقاء الماضي بعدما تعادل مع ضيفه الأنجولي بهدف لمثله في الجولة الثالثة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
ويتذيل الأبيض مجموعته بعد مرور ثلاثة جولات حيث تعادل في مباراتين وخسر واحدة.
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