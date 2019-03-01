اليوم .. يارا تحيى حفلا غنائيا فى دبى داخل القرية العالمية
الجمعة 01/مارس/2019 - 03:23 م
الفجر الفني
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تحيى اليوم المطربة اللبنانية يارا حفلا غنائيا ضخما داخل القرية العالمية بدبى، ومن المقرر أن تقدم لجمهورها عددا كبيرا من أغانيها الحديثة والقديمة .
وطرحت يارا نوفمبر الماضى أغنيتها الجديدة "مليت"، وحققت نجاحا كبيرا، وتعاونت فيها مع عبد الحفيظ دوزى والدى جى يوسف، وهى من كلمات عبد القادر دوزى ومحمود برهيل، وألحان دى جى يوسف حوالى ومحمود نوبال وأمين دوكالي، والكليب من إخراج جيل الغبرى.
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