أودي توفر الأموال عن طريق تقليل خيارات المحركات
الجمعة 01/مارس/2019 - 03:07 م
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بعد يومين من الإعلان عن محركين جديدين لموديلات Q8 ,أعلنت أودي أنها ستقلل من خيارات المحركات التي ستقدم في السوق الأوروبي , وقال برام سكوت الرئيس التنفيذي لأودي أن الشركة ترغب في تقليل نفقاتها مؤكداً أنه من الواضح لديهم أن نفقات الشركة مرتفعة مع انخفاض في المبيعات الأوروبية بواقع 8.5% بسبب المعايير الأوروبية الجديدة WLTP .
وفي بعض الأوقات بالتحديد في عام 2018, لم يكن لدى أودي السيارات الكافية لبيعها وهو أمر أصاب الشركة في الصميم. وقد أكد سكوت على خطة الشركة لتقليل التكاليف بنسبة 17 مليار دولار بحلول عام 2022 . وجزء من هذه الخطة يشمل وقف انتاج بعض المحركات والاصدارات من السيارات التي صنعت من أجل بعض الأسواق المحدودة.
وقالت الشركة أنها تسعى لتقليل التعقد في سيارات ومحركاتها بواقع 30% ، وقال أنهم لم يحددوا بعد المحركات التي سيتم وقف انتاجها ولكنها ستشمل المحركات قليلة المبيعات التي تباع باعداد محدودة حسب السوق. كما أعلنت الشركة أنها ستقلل من المحركات V8 أو V10 لمحركات أصغر . وتستخدم أودي المحرك W12 في بعض سياراتها وهو محرك مرشح للخروج من الخدمة.
ويتواجد هذا المحرك في بنتلي كوتيننتال ولكن أودي A8 هي الوحيدة بعلامة أودي التي تستخدمه. ويولد هذا المحرك قوة 585 حصان وهي قوة أقل من قوة المحرك V8 الموجود في الجيل السابق من S8 .
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